14:56, 2 декабря 2025Россия

Появились подробности об атаке ВСУ на Ленобласть

Губернатор Дрозденко: В Лужском районе Ленобласти упали обломки БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в Лужском районе Ленобласти. Подробности об отраженной атаке появились у губернатора Александра Дрозденко в Telegram.

По его словам, на месте обнаружения фрагментов работают оперативные службы. Информацию о возможных последствиях на земле чиновник не привел.

Ранее в регионе объявляли воздушную опасность. Режим продлился более трех часов.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 2 декабря 45 беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили дроны над акваторией Черного моря, в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой и Тверской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Чеченской Республике.

