Украина потеряла более ста тысяч беспилотников

МО России: С начала СВО ВСУ потеряли более ста тысяч беспилотных аппаратов

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более ста тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в ежедневном брифинге Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что точное число уничтоженных беспилотников составляет 100 082 единицы. Кроме того, ВСУ с 2022 года потеряли 48 199 единиц специальной военной автомобильной техники, 26 348 танков и 668 самолетов.

Также в ходе брифинга представители Минобороны рассказали о боях с батальоном «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) и бригадой «Азов» (признана террористической, запрещена в России) в зоне СВО.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым с помощью БПЛА во время переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.