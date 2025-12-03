Реклама

06:26, 3 декабря 2025Россия

Украинские БПЛА пытались атаковать южный регион России

Слюсарь: БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Минувшей ночью над пятью районами Ростовской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотники сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Вся информация о последствиях уточняется.

«Главное, что никто из людей не пострадал», — отметил Слюсарь.

Ранее губернатор Саратовской области сообщил об обнаружении и уничтожении вражеских беспилотников над Петровским районом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

А официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в ряде российских аэропортов, с целью обеспечения безопасности полетов.

