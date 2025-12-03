Реклама

02:42, 3 декабря 2025

Очередные ограничения ввели в российских аэропортах

Росавиация: В аэропортах Ярославля, Ульяновска и Самары действуют ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил об очередных временных ограничениях в российских аэропортах. В этот раз такие меры пришлось принять в воздушных гаванях Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропортов также вели во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе, Саратове (Гагарин), Пензе, Волгограде и Тамбове (Донское). Об отмене таких мер информации пока не поступало.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал подробности об отраженной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

