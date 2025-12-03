Реклама

17:48, 3 декабря 2025Силовые структуры

Управляющая российским банком отправилась в Турцию с 150 миллионами рублей

Суд дал 4 года экс-управляющей банком в Красноярске за кражу ₽150 млн у клиента
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую управляющую местным банком за кражу 150 миллионов рублей у клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Осужденной также назначен штраф в 500 тысяч рублей. Она признана виновной в мошенничестве.

По данным следствия, в 2018 году женщина уговорила руководителя строительной компании положить на счет в банке денежные средства, обещая высокий процент по вкладу. Бизнесмен, поверив в ее обещание, внес в кассу 150 миллионов рублей, которые управляющая вынесла, а клиенту предоставила поддельные документы о вкладе и кассовые чеки.

Через два года, когда подошел срок выплаты процентов по вкладу, управляющая под разными предлогами переносила встречу с клиентом, а затем и вовсе уехала в Турцию. Там ее задержали по запросу российских правоохранительных органов и в октябре 2024 года вернули на родину.

