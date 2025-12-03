Реклама

16:29, 3 декабря 2025Мир

Ушаков раскрыл детали предстоящего зарубежного визита Путина

Ушаков сообщил, что Путин и Моди проведут две встречи 4 и 5 декабря
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Индию проведет две встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Программа визита начнется завтра, в четверг, 4 декабря, вечером. По прибытии в Нью-Дели наш президент в 19:00 ориентировочно в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. (...) [5 декабря] состоится беседа Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Моди в узком составе. И затем переговоры продолжатся в расширенном составе», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, число желающих принять участие в переговорах в Индии было столь велико, что Москве пришлось сокращать список тех, кто войдет в российскую делегацию. Ушаков отметил, что президента России в ходе визита будут сопровождать семь министров, а также представители руководства медиакорпораций, в том числе главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ожидается, что Путин и Моди подпишут 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений, а также примут совместное заявление.

В сентябре Моди заявил, что в Индии с нетерпением ждут визита российского лидера. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года», — сказал он, обращаясь к Путину.

