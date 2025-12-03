Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в работе помощников и МИД

Россия и США могут провести встречу двух президентов — Владимира Путин и Дональда Трампа. Эта возможность будет зависеть от прогресса, которого стороны достигнут на уровне помощников, а также представителей министерств иностранных дел двух государств и других ведомств, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его комментарий опубликован на сайте Кремля.

«Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь по этому пути», — сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, имея в виду прогресс в работе по линии помощников глав государств, представителей МИДов и иных министерств.