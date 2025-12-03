Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 3 декабря 2025Мир

Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в работе помощников и МИД
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия и США могут провести встречу двух президентов — Владимира Путин и Дональда Трампа. Эта возможность будет зависеть от прогресса, которого стороны достигнут на уровне помощников, а также представителей министерств иностранных дел двух государств и других ведомств, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его комментарий опубликован на сайте Кремля.

«Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь по этому пути», — сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, имея в виду прогресс в работе по линии помощников глав государств, представителей МИДов и иных министерств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    Сотрудник забыл отключить микрофон и опозорился на всю компанию

    Украине предрекли территориальные уступки под давлением США

    Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос

    Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

    Ушаков рассказал о следующем этапе переговоров с Уиткоффом

    Украина останется без важного на поле боя оружия от Чехии

    Молодая надзирательница рассказала о сексе с заключенным

    Египет представил альтернативу HIMARS на советском шасси

    Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok