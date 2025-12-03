Реклама

В Британии назвали голос Путина «единственным значимым» для мира на Украине

Telegraph: Путин побеждает на Украине и будет диктовать свои условия мира
Александра Синицына
Фото: Alexander Kazakov / Reuters

ВС России побеждают в конфликте на Украине, поэтому именно президент РФ Владимир Путин будет диктовать свои условия, на которых будет заключен мир. Об этом написал британский журналист Оуэн Мэттьюс в газете The Daily Telegraph.

«Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, но единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина», — подчеркнул автор материала.

В статье отмечается, что у Европы недостаточно финансов и вооружения, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Киеву. «Вера в то, что экономика РФ развалится в результате новых санкций и украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным терминалам и танкерам в море, — это примитивное мышление», — добавил колумнист.

По словам Мэттьюса, экономика Украины страдает от боевых действий в разы сильнее, а время играет на руку Москве. В итоге Киеву придется смириться с потерей территорий, заключил журналист.

Ранее корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина должна приготовиться к крупным уступкам в пользу России. Он полагает, что только тогда произойдет прорыв в разрешении конфликта.

