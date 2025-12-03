Welt: Согласие Киева крупно уступать определит успех встречи Путина и Уиткоффа

Согласие Киева на крупные уступки в пользу Москвы станет фактором, который определит успех сегодняшней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле. Такой совет администрации украинского лидера Владимира Зеленского дал находящийся в столице республики корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Если действительно будут сделаны крупные уступки россиянам, то прорыв [в решении украинского конфликта] может быть возможен. Хотя у меня есть сомнения», — поделился мнением журналист.

Ваннер отметил, что Украина и ее союзники должны принять во внимание готовность Соединенных Штатов заключить мирное соглашение с РФ вовсе без их участия.

«Президент [США Дональд] Трамп оптимистичен и считает, что сможет положить конец войне соглашением, даже если это означает, что это будет сделано полностью без участия Европы, — сказал корреспондент.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин предупредил, что условия завершения украинского конфликта будут гораздо хуже для Киева в будущем, если он откажется от мирных переговоров сейчас. Он напомнил, что ВС России за три месяца освободила 86 населенных пунктов, и темпы продвижения только увеличиваются.