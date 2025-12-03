Реклама

Украину призвали как можно скорее согласиться на условия России

Посол Келин: В интересах Киева как можно скорее согласиться на условия России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Условия завершения украинского конфликта будут гораздо хуже для Киева в будущем, если он откажется от мирных переговоров сейчас. Об этом предупредил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News Arabia.

«За последние три месяца, осенью, мы освободили 86 населенных пунктов, и темпы нашего продвижения увеличиваются», — отметил он.

Если украинский лидер Владимир Зеленский выйдет из мирных переговоров, то РФ продолжит движение более быстрыми темпами и возьмет под контроль больше украинской территории, добавил Келин.

Посол также рассказал, что Украина должна вывести свои войска из Донбасса для прекращения конфликта. Он отметил, что в противном случае условия будущих переговоров будут гораздо хуже для Киева.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не согласится с условиями плана США по Украине, поскольку его положения не отвечают интересам Москвы. Эксперт подчеркнул, что Москва не согласится с требованием увеличить Вооруженные силы Украины до 800 тысяч человек.

В свою очередь, французский политик Тьерри Мариани рассказал, что Евросоюз не стремится к миру на Украине. В итоге в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, ЕС же просто будет платить по счетам.

