01:30, 2 декабря 2025

В США оценили вероятность согласия России с условиями плана по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не согласится с условиями плана США по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия не согласится с условиями плана США по Украине, поскольку его положения не отвечают интересам Москвы. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«План оторван от реальности и не отвечает условиям России. (...) Если Россия согласится на предложенный план — это будет политическое самоубийство», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Москва не согласится с требованием увеличить Вооруженные силы Украины до 800 тысяч человек, поскольку такая численность будет больше, чем у любой страны НАТО, включая США. Россия никогда не согласится с тем, что у ее границ появится настолько крупная армия.

Москва не одобрит и предложение об использовании замороженных российских активов и «постепенном» снятии санкций. Кроме того, возвращение в «Большую семерку» (G7) Россию вообще не интересует.

Ключевым расхождением будет вопрос территорий. Джонсон объяснил, что Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Симферополь и Севастополь уже являются частью России на конституционном уровне. Российский президент Владимир Путин не может передать их Украине — так же как президент США Дональд Трамп не может «вернуть» Аляску России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США надеются получить одобрение России по плану урегулирования на Украине.

