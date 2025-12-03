Вагенкнехт: Отказ от российского газа и помощь Украине приведут к упадку Европы

Полный отказ от российских энергоносителей и выделение крупных сумм в качестве помощи Украине приведут к экономическому упадку Германии и Европы. Об этом написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в социальной сети X.

«Полный бойкот дешевого российского газа и [выделение] миллиардов долларов на американское оружие для коррумпированной Украины — это путь к экономическому упадку Германии и Европы!» — говорится в публикации.

Вагенкнехт назвала происходящее в Европе безумием и отметила, что это необходимо остановить.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна подаст иск в суд Европейского союза против руководства ЕС, если оно добьется полного запрета на поставки нефти и газа из России.

20 октября Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа. Ограничения вводят юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России, при этом полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Запрет на транзит вступит в силу с 1 января 2026 года.