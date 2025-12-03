В Германии заявили о неспособности Украины остановить российское наступление

Немецкая газета Bild заявила о неспособности ВСУ остановить наступление ВС РФ

Взятие Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль стало очередным болезненным поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала немецкая газета Bild.

По мнению журналистов, это событие говорит о неспособности Украины остановить наступление Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение <…>. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России», — заявили авторы публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позже Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.

