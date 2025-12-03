В Госдуме предложили решение «схемы Долиной»

Делягин заявил, что в Госдуму внесены законопроекты по решению схемы Долиной

В настоящее время фракция «Справедливая Россия» внесла ряд законопроектов в Госдуму, направленных на устранение возможностей для мошеннических операций по типу «схемы Долиной», сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«[Дело певицы Ларисы Долиной] — это не частный характер, потому что в первом полугодии более 5,8 тысячи дел открыто Министерством внутренних дел (МВД). При этом решение судов, 80 процентов которых, если верить статистике, в интересах продавцов жилья, которые говорят, что они были не в себе. Только 20 процентов защищают добросовестных покупателей жилья. Насколько можно судить, это противоречит решению Верховного суда еще 2015 года», — рассказал Делягин.

В настоящее время «Справедливая Россия» внесла ряд законопроектов, направленных на уточнение законодательства и устранение возможностей для этих мошеннических операций Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Депутат сообщил, что еще в феврале фракция внесла в Госдуму законопроект о необходимости внесения судебного депозита.

«То есть если я требую отмены сделки, то я должен положить сначала на судебный депозит сумму, которую я как продавец от этой сделки получил, чтобы добросовестный покупатель точно получил возмещение», — объяснил он.

Сейчас же фракция внесла законопроект о том, что действующий в банках период охлаждения должен быть обязателен, отметил Делягин.

«Минимум семь дней должно пройти между периодом заключения сделки и периодом получения денег. Потому что я могу находиться в измененном состоянии сознания один день, но я не могу находиться в нем бесконечно долго. Кроме того, если продается единственное жилье, то продавец должен предъявить справку, нотариально заверенную, что ему есть где жить, что его кто-то к себе пускает жить. Также договор купли-продажи жилья должен предусматривать, что деньги поступают только на счет продавца, а не иных лиц», — рассказал политик.

Также Делягин поделился, что планирует на неделе внести в Госдуму новый законопроект об обязательствах при банкротстве.

«У нас банкротство снимает с человека все его долги, кроме некоторых. Нельзя будет по банкротству избавляться от обязательств, которые возникают из-за расторжения сделок, которые были осуществлены по инициативе банкрота. То есть если продавец жилья получает квартиру, а потом говорит, что банкрот и ничего возвращать не будет, то ничего подобного — эти обязательства останутся. Часть этих мошеннических операций мы так пресекаем», — разъяснил депутат.

Самое главное, что против неадекватности суда закон бессилен, когда суд принимает решение вернуть квартиру, но не выдвигается даже встречного требования вернуть деньги. Нужно методическое разъяснение Верховного суда Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Певицу Ларису Долину стали массово осуждать из-за дела с квартирой в Хамовниках. Артистка, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.