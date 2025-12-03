В Госдуму внесли вводящие полный запрет на продажу вейпов поправки в закон

В Госдуму внесли законопроект о введении полного запрета продажи вейпов

В Госдуму внесли проект закона о введении полного запрета продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в нижней палате парламента, законопроект разработали на основе мнений экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно заявляли об угрозах вейпов для здоровья.

Поправки предусматривают полный запрет на продажу никотинсодержащих жидкостей, никотина, растворов никотина, а также безникотиновых жидкостей, которые используются в вейпах, как оптом, так и в розницу.

«[Решение] позволит сформировать однозначную правоприменительную практику и устранить правовые лазейки», — считают авторы законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Позднее это решение поддержали в ряде регионов. В частности, в Пермском крае запретили продажу устройств.

