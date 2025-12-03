Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 3 декабря 2025Россия

В Госдуму внесли вводящие полный запрет на продажу вейпов поправки в закон

В Госдуму внесли законопроект о введении полного запрета продажи вейпов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект закона о введении полного запрета продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в нижней палате парламента, законопроект разработали на основе мнений экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно заявляли об угрозах вейпов для здоровья.

Поправки предусматривают полный запрет на продажу никотинсодержащих жидкостей, никотина, растворов никотина, а также безникотиновых жидкостей, которые используются в вейпах, как оптом, так и в розницу.

«[Решение] позволит сформировать однозначную правоприменительную практику и устранить правовые лазейки», — считают авторы законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Позднее это решение поддержали в ряде регионов. В частности, в Пермском крае запретили продажу устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok