В Киеве прокомментировали визит Уиткоффа в Россию

Соскин: Украина хотела использовать визит Уиткоффа для перемирия

Украина планировала использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию для заключения перемирия на поле боя. Об этом заявил бывший советник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова приводит РИА Новости.

«Киев понимает, что там (на поле боя) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф», — прокомментировал Соскин.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Ирландию попытается отвлечь внимание от встречи в Кремле.

Ранее в Москве заявили, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев.