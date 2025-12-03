Реклама

В МИД прокомментировали отказ Украины от защиты русского языка

Мирошник: Киев пытается поставить русский язык вне закона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Украины пытаются сделать русский язык вне закона на территории страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Они пытаются сделать его в принципе вне закона, в том числе и псевдоправовыми методами», — заявил дипломат.

Он добавил, что Киев пытается создать условия для того, чтобы на территории Украины русский язык был вне закона.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств.

