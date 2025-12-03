В МИД прокомментировали отказ Украины от защиты русского языка

Мирошник: Киев пытается поставить русский язык вне закона

Власти Украины пытаются сделать русский язык вне закона на территории страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Они пытаются сделать его в принципе вне закона, в том числе и псевдоправовыми методами», — заявил дипломат.

Он добавил, что Киев пытается создать условия для того, чтобы на территории Украины русский язык был вне закона.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств.