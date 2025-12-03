Реклама

В Раде признали невозможность содержать армию ВСУ

Депутат Рады Вениславский: Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Депутат Верховной рады Федор Вениславский признал, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) после урегулирования конфликта на Украине может быть сокращена, поскольку в бюджете вряд ли будут деньги на содержание миллионной армии. Об этом он заявил в интервью «Апостроф TV».

«Маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил», — отметил депутат.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа, так как считает их для себя ключевыми. В частности, по словам анонимного собеседника, у России есть «три столпа», по которым она не пойдет на компромисс.

