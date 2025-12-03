В России назвали способ отрезать Украину от моря

Военный Дандыкин: Россия может отрезать Украину от моря с помощью подлодок

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, каким образом Россия может отрезать Украину от моря. Об этом он высказался в беседе с «Ридусом».

Дандыкин назвал способ отрезать Украину от моря и подчеркнул, что Москва это может сделать с помощью подлодок.

«Во-первых, российские войска способны нанести массированные удары по украинским черноморским портам и причальным сооружениям. Во-вторых, можно привлечь подводные лодки. Подводные лодки могут заминировать морские подходы к украинским портам и полностью прекратить судоходство, если потребуется», — допустил военный.

Ранее Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что тяжелые позиционные бои в приграничье продолжаются из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности.