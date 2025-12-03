В России отреагировали на информацию о подготовке ЕС к войне

Депутат Шеремет: Подготовка ЕС к войне с Россией — опасный сигнал всему миру

Подготовка Евросоюза (ЕС) к войне с Россией является опасным сигналом всему миру. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, чьи слова приводит ТАСС.

Он призвал относиться к угрозе со стороны ЕС ответственно и взвешенно.

«Фактически это опасный сигнал не только России, но и всему цивилизованному сообществу, что к власти в ряде европейских государств пришли не совсем адекватные реваншисты явно неонацистского толка», — пояснил парламентарий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Западной Европы намерены продлить вооруженный конфликт на Украине, так как чиновники хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией. Дипломат также подчеркнул, что именно такие цели преследуют последние планы, подготовленные Еврокомиссией в Брюсселе.