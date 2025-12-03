Реклама

18:57, 3 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обещание Буданова выпить кофе в Крыму

Чепа: Буданов сможет выпить кофе в Крыму только после того, как отсидит в тюрьме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сможет выпить кофе в Крыму только после того, как отсидит в тюрьме, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так на обещание украинского политика депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Для того чтобы господин Буданов мог выпить в Крыму кофе, он должен пройти все этапы судебной ответственности. Суд установит, какая его вина в организации террористических действий в отношении наших граждан. Мы помним это все. Отсидит в тюрьме по закону. Потом, наверное, сможет кофе попить. Если его пустят в Крым, конечно», — заявил Чепа.

Ранее Буданов пообещал выпить кофе в Крыму. Журналисты «Украинской правды» отметили, что это произошло из-за отсутствия контроля от руководства за общением государственных спикеров с обществом.

Также они напомнили, что первыми после начала спецоперации с обществом начали взаимодействовать советник главы офиса президента Михаил Подоляк и его уже бывший коллега Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда они заняли эту нишу, в то время как украинский президент Владимир Зеленский отдавал предпочтение коммуникации с международными партнерами Киева.

