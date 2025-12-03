В России оценили итоги переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Слуцкий: Переговоры Путина и Уиткоффа стали шагом к устойчивому миру

Состоявшиеся в Кремле переговоры президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера стали шагом к устойчивому миру, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, прошедшая встреча дала возможность подробно обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что поиск компромисса продолжается, поскольку Россия не изменит позиций обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ.

«Пятичасовой разговор в Кремле еще раз подтверждает: основной диалог сегодня — по линии Москвы и Вашингтона. Как бы европейские столицы ни старались выдвигать "альтернативные планы", им не удается сорвать и торпедировать этот процесс», — обозначил Слуцкий.

Депутат добавил, что контуры завершения украинского конфликта будут определяться ситуацией на фронте, где Российская армия продолжает продвигаться.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длились пять часов. Участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования украинского конфликта.