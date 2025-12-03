Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 3 декабря 2025Россия

В России оценили итоги переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Слуцкий: Переговоры Путина и Уиткоффа стали шагом к устойчивому миру
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Состоявшиеся в Кремле переговоры президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера стали шагом к устойчивому миру, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, прошедшая встреча дала возможность подробно обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что поиск компромисса продолжается, поскольку Россия не изменит позиций обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ.

«Пятичасовой разговор в Кремле еще раз подтверждает: основной диалог сегодня — по линии Москвы и Вашингтона. Как бы европейские столицы ни старались выдвигать "альтернативные планы", им не удается сорвать и торпедировать этот процесс», — обозначил Слуцкий.

Депутат добавил, что контуры завершения украинского конфликта будут определяться ситуацией на фронте, где Российская армия продолжает продвигаться.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длились пять часов. Участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok