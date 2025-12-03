Реклама

Россия
02:50, 3 декабря 2025

В России оценили перспективы диалога с Грузией

«Известия»: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Грузией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

«Предпосылки (...) отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — заявили в МИД России.

Подчеркивается, что Москва готова к возобновлению диалога, но в данном случае «мяч на грузинской стороне».

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о протесте в Тбилиси против «поворота» к России.

