В России спрогнозировали решения по конфликту на Украине после переговоров с США в Кремле

Депутат ГД Толстой: Россия не примет подрывающих безопасность страны решений

Депутат Госдумы Петр Толстой спрогнозировал возможные решения по урегулированию конфликта на Украине после переговоров президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Его слова приводит Politico.

По мнению парламентария, Россия не примет подрывающих безопасность страны решений. Толстой добавил, что эта позиция непреклонна,

«Это необходимо четко понимать», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длились пять часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.