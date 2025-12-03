Реклама

05:11, 3 декабря 2025Мир

В США анонсировали выступление Трампа

Трамп выступит 3 декабря с объявлением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 3 декабря, выступит с объявлением. При этом его тема пока не раскрывается, следует из расписания американского лидера на сайте Белого дома.

Как подчеркивается в расписании, Трамп сделает заявление в 22:30 мск.

За несколько часов до этого в закрытом режиме политик примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине.

Накануне вечером состоялась встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Мероприятие завершилось в ночь со 2 на 3 декабря, встреча длилась почти пять часов.

