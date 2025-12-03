Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 3 декабря 2025Наука и техника

В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом

В 19FortyFive назвали провальным танк Т-14 «Армата»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» можно описать одним словом: «провал». С критикой боевой машины выступил обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби.

Автор пишет, что «представленный в 2015 году проект обещал необитаемую башню, капсулу экипажа и системы активной защиты, которые должны были превзойти западные разработки», однако «так и не стал боеготовой платформой после десятилетия шумихи».

Причиной этого обозреватель считает недостатки производства, дороговизну танка и западные санкции, введенные в отношении России из-за специальной военной операции (СВО). Автор уверяет, что Т-14 устарел еще до того, как вступил в бой, поскольку СВО продемонстрировала смещение приоритетов боевых действий в сторону дешевых беспилотников и войны на истощение.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Бакби признает, что проект Т-14 «Армата» «на бумаге» впечатляет. «Реальность такова: мир постепенно отходит от танковой войны», — заключает обозреватель.

В октябре Бакби на страницах американского издания National Security Journal заметил, что ошибка российского танка Т-14 «Армата» до сих пор «вызывает неприятные ощущения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok