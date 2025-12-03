Реклама

В центре российского города заметили редких птиц

Жители Перми заметили в центре города редких птиц — белых сов
Мария Винар

Фото: Freepik

Жители Перми заметили в центре города редких птиц — белых сов (Nyctea scandiaca). Об этом пишет местное орнитологическое сообщество на своей странице во «ВКонтакте».

Так, стало известно, что птицы появились в российском регионе неделю назад. По словам экспертов, в городской среде им проще добыть пищу, поэтому они и мигрируют в те места, где находятся люди.

Белая сова является для Пермского края редким видом и занесена в Красную книгу региона. Обычно такую уникальную птицу можно встретить в тундре Евразии, в Северной Америке и Гренландии. Кроме того, она водится на некоторых островах Северного Ледовитого океана.

Ранее сообщалось, что волонтер из Казани спас болотную сову, которую сбили на трассе.

