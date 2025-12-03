Реклама

19:16, 3 декабря 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тяжелый октокоптер, который сделали из элементов FPV-дронов, заметили в зоне СВО. Вооруженные силы России используют необычный беспилотник в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Раму «крысиного короля» собрали из элементов квадрокоптеров, которые образуют восемь лучей. На каждом установили по два электродвигателя с винтами. Питание беспилотника обеспечивают пять аккумуляторов.

Можно предположить, что импровизированный тяжелый дрон способен перевозить различные грузы. Кроме того, подобный аппарат можно использовать в качестве бомбардировщика.

В ноябре российский военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо рассказал, что FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотников. Ударная версия дрона несет до четырех килограммов взрывчатки. Кроме того, она получила автомат удержания цели. Также аппараты используют в качестве разведчиков.

