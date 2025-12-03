Реклама

15:05, 3 декабря 2025

Ветеран ВСУ обвинил командиров в имитации бурной деятельности

Ветеран ВСУ Битюков: Командиры ВСУ имитируют бурную деятельность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются имитацией бурной деятельности и остаются безнаказанными за отданные невыполнимые приказы. Об этом рассказал военный медик и ветеран украинских войск Глеб Битюков в интервью «Украинской правде».

«Когда тебе отдали приказ, здесь не принято говорить: "Мне для выполнения этого приказа нужно А, Б, В, Г". В армии все работает иначе — отдал приказ, не задумываясь над тем, как это будет выполняться», — рассказал Битюков.

По его словам, часто мотивированные люди, которые приходили в украинскую армию в 2022 году, покидали ряды ВСУ и территорию Украины, чтобы не становиться частью системы.

Ранее издание Bild со ссылкой на украинских военных сообщило, что одна тысяча солдат ВСУ находится в окружении в Мирнограде близ Красноармейска.

