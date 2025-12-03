Реклама

Экономика
08:34, 3 декабря 2025Экономика

Владелец турецкого танкера разорвал отношения с Россией

Reuters: Beşiktaş Shipping прекратила все связанные с Россией операции
Кирилл Луцюк

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкая компания Beşiktaş Shipping, в собственности которой находится нефтяной танкер Mersin, недавно пострадавший у берегов Сенегала, заявила, что прекращает все судоходные операции, связанные с российскими интересами. Об этом сообщило Reuters.

Как гласит заявление компании, она больше не будет совершать рейсы, связанные с Россией. Она также заверила, что строго соблюдала все международные санкционные режимы, а также механизм ценового ограничения. Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски, с которыми приходится сталкиваться кораблям компании и ее экипажам оказались неприемлемыми.

В связи с этим агентство напомнило, что Beşiktaş Shipping является одним из крупнейших судовладельцев в Турции. Она располагает 29 танкерами.

До этого, 1 декабря сообщалось, что возле танкера Mersin, который стоял у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва. Члены экипажа не пострадали, загрязнения окружающей среды не зафиксировали.

