Военный эксперт оценил ситуацию в Гуляйполе для ВСУ

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Гуляйполе хуже, чем под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), заявил украинский военный эксперт Константин Машовец. Об этом пишет «Страна».

По его словам, для украинских войск появилась угроза своеобразной «изоляции» Гуляйпольского района. По мнению эксперта, риски «охвата всего Гуляйпольского района обороны» высоки.

«Ситуация на гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающей, чем под Покровском», — оценил он.

Ранее стало известно, что темпы наступления Вооруженных сил (ВС) России на гуляйпольском направлении существенно выше, чем на других позициях.