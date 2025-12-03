Выявлено неожиданное последствие приема контрацептивов

JLE: Ранний прием контрацептивов повышает риск депрессии

Гормональные контрацептивы считаются одним из ключевых достижений медицины XX века. Но новое исследование Копенгагенского университета, опубликованное в Journal of Labor Economics (JLE), показывает, что раннее использование противозачаточных таблеток может иметь и отдаленные психологические последствия.

Ученые обнаружили: женщины, которые получили доступ к контрацептивам в подростковом возрасте, чаще сталкивались с депрессией во взрослой жизни, особенно если у них была генетическая склонность к ментальным расстройствам.

Анализ данных нескольких тысяч пациентов показал: для женщин с высокой наследственной предрасположенностью к депрессии прием таблеток в юности становился фактором, усиливающим уязвимость: ухудшалось психическое здоровье, снижалось количество лет обучения.

По словам авторов, важно не демонизировать контрацептивы, а учитывать индивидуальные риски. Речь идет не о том, чтобы ограничивать доступ, а о том, чтобы дополнить практику информированного выбора, например, лучшим скринингом уязвимости.

