Бывший СССР
16:02, 3 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в энергетике

Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в энергетике
Алевтина Запольская
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровую «перезагрузку» в энергетическом секторе на фоне коррупционного скандала, связанного с его приближенными. Об этом он написал в Telegram-канале по итогам встречи с премьером Юлией Свириденко.

«Обсудили с (...) Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере (...) Сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний», — написал он.

Кроме того, Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю перезагрузить наблюдательные советы и в оборонной сфере страны.

