17:27, 3 декабря 2025Забота о себе

Желающим дожить до 100 лет россиянам посоветовали включить в рацион два продукта

Эндокринолог Янг: Кедровое масло снижает риск развития заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: beats1 / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что россияне, которые желают дожить до 100 лет, обязательно должны включить в рацион два продукта. Их она назвала в своем Telegram-канале.

В первую очередь Янг посоветовала добавить в ежедневное меню кокосовое масло. Результатом его употребления станет увеличение энергии, снижение общего воспаления в организме и чувствительности к инсулину, что важно для профилактики деменции. Кроме того, этот продукт помогает контролировать вес и гормональный баланс, пояснила доктор.

Вторым продлевающим жизнь продуктом врач назвала кедровое масло. Благодаря этому продукту улучшится состав микрофлоры кишечника, работа желудочно-кишечного тракта в целом, состояние кожи и волос, подчеркнула она. По словам Янг, еще один плюс этого продукта заключается в том, что он снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Кристина Войт призвала не есть перед телевизором. Она убеждена, что в противном случае появятся проблемы с пищеварением.

