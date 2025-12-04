Реклама

21:33, 4 декабря 2025Мир

Аналитик объяснил предложение Макрона о моратории на удары по энергетике Украины

Аналитик Юшков: Призыв Макрона поддерживает продолжение конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период, чтобы помочь Киеву пройти отопительный сезон для продолжения конфликта. Такое объяснение дал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

По его словам, предложение французского лидера не является попыткой установить мир и договориться в долгосрочной перспективе. Собеседник телеканала подчеркнул, что в действительности все наоборот.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что предложение Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России. «Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Украина потеряла около 80 процентов мощностей энергосистемы. Оставшихся мощностей может не хватить на зиму.

