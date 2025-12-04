Аналитик объяснил предложение Макрона о моратории на удары по энергетике Украины

Аналитик Юшков: Призыв Макрона поддерживает продолжение конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период, чтобы помочь Киеву пройти отопительный сезон для продолжения конфликта. Такое объяснение дал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

По его словам, предложение французского лидера не является попыткой установить мир и договориться в долгосрочной перспективе. Собеседник телеканала подчеркнул, что в действительности все наоборот.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что предложение Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России. «Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Украина потеряла около 80 процентов мощностей энергосистемы. Оставшихся мощностей может не хватить на зиму.