Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 4 декабря 2025Россия

В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

Колесник: Предложение Макрона о моратории на удары бессмысленно для России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Газета.Ru».

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал он.

Парламентарий также счел трусостью тот факт, что Макрон не сделал подобное предложение напрямую, а передал его через председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее стало известно, что президент Франции предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

    Позицию Украины на переговорах с Россией оценили

    Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

    Голубиный помет оказался опасен для людей

    Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

    Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

    Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

    В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

    Российская общественница обратилась к жене Трампа

    Путин и Моди сели в один автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok