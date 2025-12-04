В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

Колесник: Предложение Макрона о моратории на удары бессмысленно для России

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Газета.Ru».

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал он.

Парламентарий также счел трусостью тот факт, что Макрон не сделал подобное предложение напрямую, а передал его через председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее стало известно, что президент Франции предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период.