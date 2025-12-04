«Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракоротком платье для журнала

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в откровенном наряде для журнала M de Milenio. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя «ангел» Victoria's Secret предстала на размещенном снимке в ультракоротком платье, декорированном кружевом. Помимо этого, она надела темные капроновые колготки и туфли терракотового оттенка. Кроме того, стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос.

В октябре «Ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке. Топ-модель Барбара Палвин была запечатлена у стеллажа с вином в белом наряде, который включал укороченную кофточку с расклешенными рукавами.