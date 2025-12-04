Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 4 декабря 2025Россия

Боец СВО рассказал о выживании с одной банкой тушенки по соседству с ВСУ

RT: Штурмовавшие Белогоровку военные жили в 50 метрах от позиций ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Штурмовавшие Белогоровку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные зашли в населенный пункт по трубе и поселились в соседних домах с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с RT рассказал замполит батальона с позывным Касатка.

Военнослужащий назвал Белогоровку одним из тяжелейших направлений на СВО, так как заход в населенный пункт был нестандартным — по трубе. Бойцам приходилось передвигаться на полусогнутых по три-четыре часа. «Это потом тележки придумали, чтобы передвигаться по трубам», — пояснил Касатка.

По его словам, расстояние между зданиями в Белогоровке было 20-50 метров — в одном из них могли располагаться российские позиции, в другом — украинские.

«Фактически жили друг на против друга. Доброго утра друг другу желали каждый день», — рассказал боец, осуществив выстрел, который сняли на камеру.

Касатка отметил, что в населенном пункте были проблемы с водой. Она была в старых трубах, но ее приходилось кипятить и обеззараживать с помощью специальных таблеток. «Приходилось выбирать — 10 бутылок воды с собой брать, а это 15 килограммов веса, который нужно нести на себе, или лишние патроны. Выбирали патроны», — объяснил собеседник агентства, добавив, что аналогичный выбор стоял и с пропитанием.

«Банка тушенки на три дня — это частая история. Но есть особо и не хотелось», — заключил Касатка.

Ранее сообщалось, что военнослужащий подорвался на мине в зоне проведения СВО в день рождения и выжил. Касатка получил ранение в ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok