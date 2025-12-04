Боец СВО рассказал о выживании с одной банкой тушенки по соседству с ВСУ

RT: Штурмовавшие Белогоровку военные жили в 50 метрах от позиций ВСУ

Штурмовавшие Белогоровку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные зашли в населенный пункт по трубе и поселились в соседних домах с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с RT рассказал замполит батальона с позывным Касатка.

Военнослужащий назвал Белогоровку одним из тяжелейших направлений на СВО, так как заход в населенный пункт был нестандартным — по трубе. Бойцам приходилось передвигаться на полусогнутых по три-четыре часа. «Это потом тележки придумали, чтобы передвигаться по трубам», — пояснил Касатка.

По его словам, расстояние между зданиями в Белогоровке было 20-50 метров — в одном из них могли располагаться российские позиции, в другом — украинские.

«Фактически жили друг на против друга. Доброго утра друг другу желали каждый день», — рассказал боец, осуществив выстрел, который сняли на камеру.

Касатка отметил, что в населенном пункте были проблемы с водой. Она была в старых трубах, но ее приходилось кипятить и обеззараживать с помощью специальных таблеток. «Приходилось выбирать — 10 бутылок воды с собой брать, а это 15 килограммов веса, который нужно нести на себе, или лишние патроны. Выбирали патроны», — объяснил собеседник агентства, добавив, что аналогичный выбор стоял и с пропитанием.

«Банка тушенки на три дня — это частая история. Но есть особо и не хотелось», — заключил Касатка.

Ранее сообщалось, что военнослужащий подорвался на мине в зоне проведения СВО в день рождения и выжил. Касатка получил ранение в ногу.