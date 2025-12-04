Захарова пообещала ЕС сюрприз на фоне желания ЕК изъять активы РФ для Украины

Реакция России на изъятие замороженных в Европе активов станет неожиданностью для Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга. Трансляция доступна на сайте МИД. Захарова не уточнила, о каких ответных мерах идет речь, однако добавила, что их подготовка уже ведется.

Захарова назвала поведение главы ЕК неадекватным

Официальный представитель МИД России считает, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, объявившая об идее изъятия замороженных российских активов для военной поддержки Украины, ведет себя неадекватно. «Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле, — нанести Европейскому союзу максимальный ущерб», — считает Захарова.

Фото: Yves Herman / Reuters

По словам Захаровой, любые противоправные действия с российскими госрезервами и активами не останутся без самой жесткой реакции Москвы и мирового сообщества. Она пояснила, что в ЕС не скрывают, что легальных оснований для процедуры изъятия активов нет.

«Они обсуждают не как взять и поделить, а на какие правовые статьи опираться. А их нет. Голос разума, который там остается, говорит, что нет ничего, что могло бы легитимизировать это воровство», — заявила Захарова.

В Европе предлагали вариант изъятия российских активов без согласия всех стран

Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщила, что ЕК предлагает финансовую поддержку Украине с помощью «репарационного кредита» из замороженных активов России. «Мы берем эти денежные средства, предоставляем их Украине в виде займа, и Украина должна будет вернуть этот заем при условии, что Россия будет выплачивать репарации», — пояснила глава ЕК и добавила, что российская сторона понимает только язык давления.

Фото: Respiro / Shutterstock / Fotodom

Изъятые средства, согласно плану ЕК, будут использоваться для производства и закупки военной помощи для Украины в Европе и странах Европейской экономической зоны, допускаются и эпизодические закупки за ее пределами. Общий объем замороженных активов составляет 210 миллиардов евро, однако ЕК исходит из потребностей Украины на 2026-2027 годы — это 137 миллиардов евро. ЕС намерен покрыть две трети необходимого финансирования, это 90 миллиардов евро.