Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

Сотрудник Минобороны Васенин предстанет перед судом по делу о хищениях миллионов

Бывший заместитель начальника управления имуществом спецпроектов Министерства обороны Олег Васенин предстанет пред судом по делу о получении взяток на 19 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие завершило расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году при исполнении гособоронзаказа управлением имущества специальных проектов Минобороны был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

Он предоставлял заведомо ложные документы о стоимости сырья и совершил хищение более 240 миллионов рублей.

27 июля суд арестовал имущество Олега Васенина на 200 миллионов рублей.