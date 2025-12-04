Реклама

Экономика
15:20, 4 декабря 2025Экономика

Часть россиян призвали готовиться к зиме

Синоптик Шувалов: В Мурманск и Архангельск придет зима
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В выходные, 6 и 7 декабря, северо-восточную часть Европейской территории России ждет приход зимы. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Вслед за циклоном, который за пару суток пронесется от Баренцева моря до Омской области, в Русскую равнину придет арктический воздух.

В субботу в Мурманске и Архангельске похолодает до минус 10-15 градусов. В Сыктывкаре и Ухте утром в субботу температура ожидается на уровне 0 градусов, в воскресенье похолодает до минус 20-23. Похожая погода установится в Екатеринбурге в понедельник, 8 декабря.

Южная граница похолодания к понедельнику пройдет по линии ПетрозаводскКострома — Нижний Новгород — Самара. Понижение температуры там ожидается до минус 5-10 градусов. Южнее этой линии холода не придут. Само похолодание продлится три дня, предупредил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сочла, что серое столичное небо и отсутствие снега способствуют развитию депрессии.

