Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 4 декабря 2025Экономика

В квартире Долиной предложили устроить музей мошенничества

Депутат Малинкович призвал выкупить квартиру Долиной под музей мошенничества
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В квартире певицы Ларисы Долиной призвали открыть музей мошенничества. Такое предложение в беседе с «Абзацем» сделал председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Депутат предлагает мэрии Москвы выкупить спорную квартиру певицы и устроить там музей, посвященный борьбе с аферистами. По мнению Малинковича, такое учреждение убережет от печальной участи будущие поколения россиян. «Столичные власти могли бы выкупить квартиру Долиной, чтобы сделать там музей-предупреждение для грядущих поколений, которые, как мы надеемся, уже будут жить во времена, когда мошенничество как социальное явление будет изжито», — полагает парламентарий.

Он подчеркнул, что даже знаменитость, чей статус подразумевает большой кредит общественного доверия, может быть причастна к мошенничеству — об этом бы и напоминал соответствующий музей в квартире артистки.

Ранее опрос «Ленты.ру» показал, что решение о возврате квартиры Ларисе Долиной после заявления о давлении мошенников осуждает 95 процентов участников голосования. Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпиаду-2026

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok