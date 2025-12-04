В квартире Долиной предложили устроить музей мошенничества

Депутат Малинкович призвал выкупить квартиру Долиной под музей мошенничества

В квартире певицы Ларисы Долиной призвали открыть музей мошенничества. Такое предложение в беседе с «Абзацем» сделал председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Депутат предлагает мэрии Москвы выкупить спорную квартиру певицы и устроить там музей, посвященный борьбе с аферистами. По мнению Малинковича, такое учреждение убережет от печальной участи будущие поколения россиян. «Столичные власти могли бы выкупить квартиру Долиной, чтобы сделать там музей-предупреждение для грядущих поколений, которые, как мы надеемся, уже будут жить во времена, когда мошенничество как социальное явление будет изжито», — полагает парламентарий.

Он подчеркнул, что даже знаменитость, чей статус подразумевает большой кредит общественного доверия, может быть причастна к мошенничеству — об этом бы и напоминал соответствующий музей в квартире артистки.

Ранее опрос «Ленты.ру» показал, что решение о возврате квартиры Ларисе Долиной после заявления о давлении мошенников осуждает 95 процентов участников голосования. Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.