Доползший до российских позиций с раненой рукой боец СВО рассказал об операции в подвале

РГ: Раненный на СВО жонглер Тесленко перенес ряд операций и вернулся на арену

Известный жонглер Анатолий Тесленко был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он перенес ряд операций и вернулся на арену цирка, пишет «Российская газета».

Тесленко служил в 28-м полку «Доблестный» и, в частности, участвовал в штурме Антоновского моста под Херсоном, а также взятии нескольких островов на этом направлении. Во время одного из боев россиянин получил ранение в руку, попав под обстрел миномета «Полька» LMP-2017. По словам военнослужащего, выстрел осуществлялся на расстоянии одного километра и был бесшумным.

«Как кувалдой двинули. Я ничего не понял. Сам дурак, руку не успел убрать из-за дерева. Сообразил, что кровь хлещет. Закрепил "Турникет" — это такой высокотехнологичный жгут. Он-то и спас», — рассказал Тесленко.

По словам бойца, ему пришлось ползти до российских позиций семь часов с раненой рукой. Первую операцию ему провели в подвале. «Ползком-ползком к своим. Встретили казаки. Заволокли под дронами в подвал. Там была первая операция. Рукав разорвали, как-то руку собрали и перевязали», — вспомнил он.

Затем Тесленко госпитализировали через Севастополь в Москву, где провели пять операций. Сначала ему собрали кости, потом сшили сосуды, соединили нервы, а впоследствии пересадили кожу с ноги.

По данным издания, сейчас Тесленко находится в Москве и готовится к новогодним выступлениям в цирке.

