10:28, 4 декабря 2025Силовые структуры

Двое подростков учинили расправу над российской школьницей из-за наркотиков

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: читатель E1.RU

Сотрудники полиции задержали двух 17-летних подростков, которые учинили жесткую расправу над школьницей из Первоуральска. Об этом сообщает E1.

По данным издания, молодые люди работали на наркошоп и получили задание через мессенджер. Выполняя его, они пытали девушку, забивали ее камнями, срезали волосы и заставляли раздеться. После этого старшеклассницу вынудили извиняться на камеру, что якобы она присвоила наркотики, которые должна была распространить. На ее спине они вырезали канцелярским ножом букву «Ж».

Видео, которое снимали подростки для отчета, сейчас является главным доказательством по делу. Следователи обвиняют их в покушении на расправу — в случае, если вина будет доказана, их отправят в места лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас оба задержанных находятся под стражей, у них изъяли наркотики.

Ранее из Таиланда депортировали россиянина, который был осужден за угрозу убийством своей сожительнице и скрылся за границей после решения суда.

