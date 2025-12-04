Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:37, 4 декабря 2025Силовые структуры

Сбежавшего от наказания россиянина нашли в Таиланде

МВД: Таиланд выдал беглого россиянина, избившего свою сожительницу из ревности
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Из Таиланда депортировали россиянина, который был осужден за угрозу убийством своей сожительнице и скрылся за границей после решения суда. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2021 году мужчина на почве ревности избил сожительницу, угрожая убийством, и порезал ее ножом. Суд признал его виновным по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ, приговорив в колонии-поселению. Однако в место отбывания наказания злоумышленник не прибыл, а смог сбежать за границу. Его объявили в международный розыск.

Сотрудники силовых структур Таиланда нашли беглого осужденного у себя в стране. Сегодня, 4 декабря, они передали его российским коллегам.

Ранее объявленного в международный розыск россиянина Захара Зверева депортировали из Филиппин в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok