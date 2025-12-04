Сбежавшего от наказания россиянина нашли в Таиланде

МВД: Таиланд выдал беглого россиянина, избившего свою сожительницу из ревности

Из Таиланда депортировали россиянина, который был осужден за угрозу убийством своей сожительнице и скрылся за границей после решения суда. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2021 году мужчина на почве ревности избил сожительницу, угрожая убийством, и порезал ее ножом. Суд признал его виновным по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ, приговорив в колонии-поселению. Однако в место отбывания наказания злоумышленник не прибыл, а смог сбежать за границу. Его объявили в международный розыск.

Сотрудники силовых структур Таиланда нашли беглого осужденного у себя в стране. Сегодня, 4 декабря, они передали его российским коллегам.

Ранее объявленного в международный розыск россиянина Захара Зверева депортировали из Филиппин в Россию.