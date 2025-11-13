Лидера обманывавшей россиян банды мошенников депортировали из азиатской страны

Главарь банды мошенников депортирован из Филиппин в Россию

Объявленного в международный розыск россиянина Захара Зверева депортировали из Филиппин в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

По данным надзорного ведомства, Захаров создал группировку мошенников, которые под видом представителей банков или сотрудников правоохранительных органов обманули множество россиян. Общий ущерб от их деятельности исчисляется 3,6 миллиона рублей. Лидер банды ждет вылета из азиатской страны в Россию.

Ранее сообщалось, что российская гражданка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, была депортирована из Турции на родину.