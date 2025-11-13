Силовые структуры
17:21, 13 ноября 2025Силовые структуры

Лидера обманывавшей россиян банды мошенников депортировали из азиатской страны

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Объявленного в международный розыск россиянина Захара Зверева депортировали из Филиппин в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

По данным надзорного ведомства, Захаров создал группировку мошенников, которые под видом представителей банков или сотрудников правоохранительных органов обманули множество россиян. Общий ущерб от их деятельности исчисляется 3,6 миллиона рублей. Лидер банды ждет вылета из азиатской страны в Россию.

Ранее сообщалось, что российская гражданка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, была депортирована из Турции на родину.

