Из Турции депортировали обманувшую российское ведомство мошенницу

Из Турции депортировали обвиняемую в мошенничестве россиянку

Российская гражданка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, была депортирована из Турции на родину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина находилась в международном розыске по каналам Интерпола.

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемая в составе преступной группы заключала с владельцами сертификатов на материнский капитал фиктивные договоры займа на строительство жилья. Используя подложные документы, сообщники получали выплаты из Фонда пенсионного и социального страхования России. Таким образом злоумышленники причинили государству ущерб в особо крупном размере.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая скрылась за границей. Благодаря взаимодействию Национального центрального бюро Интерпола МВД России с турецкими правоохранительными органами, ее местонахождение было установлено. Женщину задержали и депортировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

