Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 3 октября 2025Силовые структуры

Из Турции депортировали обманувшую российское ведомство мошенницу

Из Турции депортировали обвиняемую в мошенничестве россиянку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская гражданка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, была депортирована из Турции на родину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина находилась в международном розыске по каналам Интерпола.

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемая в составе преступной группы заключала с владельцами сертификатов на материнский капитал фиктивные договоры займа на строительство жилья. Используя подложные документы, сообщники получали выплаты из Фонда пенсионного и социального страхования России. Таким образом злоумышленники причинили государству ущерб в особо крупном размере.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая скрылась за границей. Благодаря взаимодействию Национального центрального бюро Интерпола МВД России с турецкими правоохранительными органами, ее местонахождение было установлено. Женщину задержали и депортировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее в Москве был задержан разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми иностранец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Отец одной из 50 самых красивых россиянок закопал в землю миллион евро

    Фигурант дела российского миллиардера умер по пути на допрос

    В выступлении Путина на «Валдае» увидели сигнал для Запада

    Путин высказался о роли учителей в истории России

    Из Турции депортировали обманувшую российское ведомство мошенницу

    Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом»

    Раскрыты четыре научно доказанных способа сохранить здоровье мозга

    В НАТО высказались о войне с Россией после слов Путина

    Передавший 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости