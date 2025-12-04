Politico: ЕП отменил визит на Украину из-за крайне правого немецкого политика

Делегация Европейского парламента (ЕП) отменила свой запланированный визит на Украину после того, как украинские власти выступили против присутствия в группе крайне правого немецкого политика. Об этом сообщает Politico.

«Члены парламента из Комитета по безопасности и обороне (SEDE) должны были отправиться на Украину 1 декабря. Однако украинские чиновники связались с законодательным органом, чтобы выразить обеспокоенность по поводу "безопасности" в связи с включением в состав делегации Ханса Нойхоффа, члена партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)», — говорится в материале.

По словам Нойхоффа, Киев сначала уведомил офис спикера парламента Роберты Метсолы о своих опасениях и намерении отказать ему во въезде, а офис Метсолы затем передал эту информацию секретарю SEDE, который, в свою очередь, проинформировал его.

Как отмечает издание, немецкий депутат несколько раз посещал Россию в последние годы и заявлял, что любой мирный план между Москвой и Киевом должен быть направлен на устранение «коренных причин», приведших к конфликту. Сам Нойхофф подчеркнул, что он «строго нейтрален», а также раскритиковал подход ЕС к превращению Украины в «стального дикобраза», назвав его «серьезной стратегической ошибкой», которая наносит ущерб отношениям блока с Москвой.

Ранее стало известно, что три представителя ультраправой «Альтернативы для Германии» прибыли в Россию на фоне угроз исключения из партии. Отмечается, что политики приняли участие в симпозиуме БРИКС — Европа в Сочи.

