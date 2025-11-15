Мир
21:47, 15 ноября 2025Мир

Депутатам в Германии пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи

Депутатам АдГ в ФРГ пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Три представителя ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) прибыли в Россию на фоне угроз исключения из партии. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что политики принимают участие в симпозиуме БРИКС — Европа в Сочи. Среди них — депутат бундестага Штеффен Котре, глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента (ЕП) Ганс Нойхофф.

Они планируют обсудить на форуме условия возобновления отношений Европейского союза и России, снятие санкций с Москвы, а также восстановление банковских связей и поставки энергоресурсов.

При этом планы депутатов приехать в Сочи вызвали споры в ФРГ. Им пригрозили исключением из партии.

Ранее сообщалось, что поездка группы депутатов вызвала раздражение внутри фракции.

    Все новости