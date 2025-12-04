Реклама

Культура
21:55, 4 декабря 2025Культура

«Евровидение» подверглось бойкоту из-за Израиля

Четыре страны ЕС решили бойкотировать «Евровидение» из-за участия Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения решили отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» после решения Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль. О бойкоте сообщает France24.

«Евровидение-2026» пройдет без участия этих стран, которые прежде выступали против допуска Израиля на конкурс из-за боевых действий в секторе Газа. Вещатели этих стран также отказались транслировать конкурс.

Участие в «Евровидении» подтвердила 31 страна. При этом вещатели Исландии и Бельгии еще не определились с данным вопросом, а уже подтвердившие свое участие страны могут отказаться от своего решения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал скандалом возможное исключение Израиля из «Евровидения». По его словам, при таком развитии событий он «поддержал бы» добровольный отказ ФРГ от участия в конкурсе.

